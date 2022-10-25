Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan, birçok yapımda oyunculuğunu kanıtlamış sevilen oyuncu Engin Günaydın'ın yeni dizisi Andropoz, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Merakla beklenen dizinin yayımlanmasıyla birlikte dizinin nerede çekildiği de merak konusu oldu. Peki, Andropoz nerede çekildi? Andropoz konusu nedir? Andropoz oyuncuları kimler?

Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Andropoz dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Andropoz nerede çekildi? Andropoz konusu nedir? Andropoz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ANDROPOZ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiştir. Bu sebepten ötürü bedeninin yaşlanmasını kafasına fena takmıştır. En büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Bu hayali için çaba gösteren Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın karanlık yüzünü mizahi bir dil ile görülmektedir.

ANDROPOZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Andropoz, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.

ANDROPOZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Günaydın

Tamer Karadağlı

Derya Karadaş

Turgut Tunçalp

Gülçin Santırcıoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Yuliia Sobol

Doğa Zeynep Doğuşlu

Ergin Torun

Melissa & Merih Dilber