Netflix'in Türk yapımı filmi Andropoz'dan ilk fragman geldi. Başrolünde Engin Günaydın'ın yer aldığı Andropoz'un konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, Andropoz filminin fragmanını araştırıyor. Andropoz konusu ne? Andropoz fragman izle! Andropoz Netflix İZLE!

Başrolünde Engin Günaydın'ın yer aldığı Andropoz filmi için geri sayım başladı. Netflix'te yayınlanacak Türk yapımı Andropoz'un ilk fragmanı yayınlandı. Engin Günaydın'a ait kısa bir monolog bulunan fragman büyük ilgi gördü. İzleyiciler, Andropoz'un konusunu araştırmaya başladı. Netflix'in yeni filmi Andropoz'un ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Andropoz konusu ne? Andropoz fragman izle! Andropoz Netflix İZLE!

ANDROPOZ KONUSU NE?

Aile babası Yusuf, 50'sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır

ANDROPOZ FRAGMAN İZLE!

Başrolünde Engin Günaydın'ın yer aldığı Andropoz 6 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak.