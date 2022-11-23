Ülkemizde sık sık yaşanan depremler nedeniyle Android telefonlar için uyandırılan deprem uyarı sistemiyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremi saniyeler önce kullanıcılara bildiren deprem uyarısı sisteminin kullanımı araştırılıyor. Peki, Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl yapılır, nasıl kullanılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bu görüntüler depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi

Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplatısı ile ortaya çıktı. Milyonlarca kişi tarafından Google Android Deprem Uyarı Sistemi araştırılıyor. Depremi saniyeler önce kullanıcılarına bildiren siteme ilgi oldukça yoğun. Peki, Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl çalışır? Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl kurulur? Detaylar haberimizde...

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDOİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin.Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına gelmektedir.

ANDOİD DEPEM UYARI SİSTEMİ NASIL KURULUR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

DEPREM UYARILARI'nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.