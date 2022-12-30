Tutuklanma haberleri ile gündeme gelen Tate Brothers hakkında birçok detayı merak eden vatandaşlar, Andrew Tate kimdir? Sorusuna ve Andrew Tate neden gözaltına alındı? Sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Andrew Tate kimdir? Andrew Tate neden gözaltına alındı?

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ANDREW TATE KİMDİR?

Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı. 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okudu. Tate, Paul'a 3 milyon dolar teklif etti. 29 Aralık tarihinde kardeşi ile birlikte insanlara fiziksel şiddet ve zihinsel baskı nedeniyle tutuklandı.

TATE BROTHERS NEDEN TUTUKLANDI?

Romanya'daki Libertatea gazetesinde yer alan haberlere göre Andrew Tate ve erkek kardeşi Tristan'ın Andrew Tate ve erkek kardeşi Tristan'ın 29 Aralık tarihinde ikamet etmekte oldukları bir villaya baskın düzenledi.

Daily Mail'de yer almakta olan iddialara göre, kardeşlerin Nisan ayında biri Amerikan diğeri Rumen vatandaşı olmak üzere iki genç kadını iradeleri dışında villada gözaltına aldıkları ve burada "fiziksel şiddet ve zihinsel baskıya" maruz kaldıkları iddia edildi.