ABD'li kick boksçu Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Namaz kıldığı görüntüleri de paylaşılan Tate'in Müslüman olması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli? Andrew Tate müslüman mı? Anrew Tate Instagram hesabı! İşte detaylar...

Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonluğu olan ABD'li kickboksçu Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Son zamanlarda Instagram ve TikTok'ta paylaştığı dövüş videoları sayesinde büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Tate, son yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Namaz kıldığı görüntüleri de paylaşılan Tate'in Müslüman olması büyük tartışma yarattı. Peki, Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli? Andrew Tate müslüman mı? Anrew Tate Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

ANDREW TATE KİMDİR?

III. Emory Andrew Tate 1 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bir kickboksçu olan Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı. Tate, boksa dönüşünü 2020'nin Şubat ayında şu anda ikamet ettiği Romanya'nın Bükreş kentinde yaptı. Tate'in net servetinin 2022 itibariyle 3 milyon dolar (USD) olduğu tahmin ediliyor. 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okudu. Tate, Paul'a 3 milyon dolar teklif etti.

ANDREW TATE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Andrew Tate 1 Aralık 1986 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Washington'da dünyaya gelmiştir.

ANDREW TATE MÜSLÜMAN MI?

Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonluğu olan ABD'li kickboksçu Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.