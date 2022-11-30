Andres Balanta kimdir? Andres Balanta kaç yaşında, nereli? Andres Balanta neden öldü? Andres Balanta hangi takımda oynuyor?

Futbol dünyasında herkesi üzen haber gündemde yerini aldı. Genç oyuncu Andres Balanta'nın kim olduğu ve neden öldüğü merak edilenler arasında yer alıyor. Antrenman esnasında rahatsızlanan Andres Balanta kimdir? Andres Balanta kaç yaşında, nereli? Andres Balanta neden öldü? İşte detaylar...

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ANDRES BALANTA KİMDİR?

Andrés Balanta (18 Ocak 2000 — 29 Kasım 2022), defansa dönük orta saha pozisyonunda oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcu. Balanta, 18 Ocak 2000'de Cali, Kolombiya'da doğdu. 2017-2022 yılları arasında sürdürdüğü aktif futbol kariyerinde defansa dönük orta saha mevkiinde Atlético Tucumán ve Deportivo Cali futbol takımlarının formasını giydi. Ayrıca 2017-2020 yılları arasında üç yaş grubunda Kolombiya genç mili futbol takımı kadrosu'nda yer aldı. Blaanta, 29 Kasım 2022'de Tucuman, Arjantin'de takım antrenmanı esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle sağlık görevlilerinin 40 dakikalık müdahelesine rağmen kurtarılamayarak henüz 22 yaşındayken ölmüştür.

ANDRES BALANTA NEDEN ÖLDÜ?

Futbol dünyası, Arjantin'den gelen haberle sarsıldı. Atletico Tucuman forması giyen genç futbolcu kalbine yenik düştü. Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, 22 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin ekiplerinden Atletico Tucuman forması giyen genç oyuncu, idman sırasında kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balanta, hayata gözlerini yumdu. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Andres Balanta, idmanda kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti. Balanta'nın vefat haberi Arjantin ve Kolombiya'da büyük ses getirdi. 22 yaşındaki futbolcu için kulüpler taziye mesajı yayınladı.