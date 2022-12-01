Andor dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Andor dizisi nerede çekiliyor? Andor hangi ülke yapımı? Andor uyarlama mı?

Bugün Fox TV'de Andor dizisinin ilk 2 bölümü ekranlara gelecek. Dizi hakkında vatandaşlar, Andor dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Andor dizisi nerede çekiliyor? Andor hangi ülke yapımı? araştırması yapıyor. Peki, Andor konusu nedir? Andor oyuncu kadrosunda kimler var? Andor dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...

Andor, Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından yaratılan, yakında çıkacak bir Amerikan televizyon dizisidir. Andor dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Andor dizisi nerede çekiliyor? Andor hangi ülke yapımı?

ANDOR DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Andor ilk 2 bölümüyle 1 Aralık 2022 Perşembe günü 22:30 'da Fox TV'de ekranlara gelecek.

ANDOR DİZİSİ KONUSU NE?

Lucasfilm'in duyurulduğu andan itibaren merakla beklenen ve 'Star Wars' serisinin fırtınasını daha çetin ve sert şekilde devam ettiren dizi 'Andor', ilk iki bölümüyle 1 Aralık Perşembe saat 22.30'da FOX izleyicisiyle buluşacak.

"Obi-Wan Kenobi" ile "Star Wars" hayranlarına hazine sunan Disney+, serinin sıkı izleyicilerini "Andor"la buluşturdu. Tüm sezonu Disney+'ta izlenebilen dizinin ilk iki bölümü ise 1 Aralık Perşembe günü FOX ekranlarına gelecek.

"Rogue One: A Star Wars Story"nin yaratıcılarının imzasını taşıyan ve filmin 5 yıl öncesine giderek Star Wars evrenindeki büyük direnişi anlatan diziyi henüz izleyemeyenler FOX'taki yayınıyla başlangıç yaparak serüvenin tamamını Disney+'tan seyredebilecekler.

Diego Luna, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller ve Fiona Shaw gibi önemli isimlerin başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Tony Gilroy oturuyor.

Lucasfilm'in son yapımı olan ve tüm dünyada büyük ses getiren "Andor", 1 Aralık Perşembe saat 22.30'da FOX'ta.

ANDOR DİZİSİ HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Andor, Disney+ yayın hizmeti için Tony Gilroy tarafından yaratılan, yakında çıkacak bir Amerikan televizyon dizisidir. Star Wars filmi Rogue One'deki olaylardan beş yıl önce Cassian Andor karakterini takip eder.

ANDOR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Diego Luna

Stellan Skarsgård

Adria Arjona

Fiona Shaw

Denise Gough

Kyle Soller

Genevieve O'Reilly