Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Andırın ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Andırın nerede? Andırın nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Andırın hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi merak edildi. Peki, Andırın nerede? Andırın nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Andırın hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ANDIRIN NEREDE?

Andırın, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 32.377

Yüzölçümü: 1,178 km² (454 mil²)

ANDIRIN NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Andırın'ın nüfusu 32.377'dir.

ANDIRIN HANGİ İLE BAĞLI?

Andırın, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir.

Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol istilası ile çöküşü sırasında Kahramanmaraş ve çevresinde, Dulkadiroğulları beyliği'nin sınırları içinde 200 yıl kadar kalan Andırın, 1515 yılında bu beyliğin Osmanlı İmparatorluğuna bağlanması ile de Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine girmiştir.

Yavuz Sultan Selim 1514 yılında çıktığı Çaldıran seferinden dönerken sefere çağrılmasına rağmen Osmanlı ordusuna katılmayan Dulkadir beyi Alaüddevle üzerine yürüyüp Andırın'ın Akkale mevkiine geldiğinde kendisini karşılayan eşrafın gençlerini işaret ederek "bunların arasından Mekteb-i Enderun'a talebe alınsın" şeklinde emir verdiği, bu mektebe öğrenci olarak girenlere izne gelişlerinde "enderunlu", buna izafeten yerleşim yerine "Enderun" denildiği, bu kelimelerin daha sonra andıran ve Andırın şeklinde söylenmeye başladığı bilinmektedir.

1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanı ile Maraş Halep'ten ayrılmış ve görülen lüzum üzerine Andırın ilçe teşkilatı lağvedilerek Andırın Göksun'a bağlı bir nahiye şekline getirilmiştir.

20 Ekim 1918'de mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra işgal hareketleri ile birlikte Fransızlarla birlikte Ermeniler de Maraş'a girmişlerdir. Ermeniler Fransızların giremediği Andırın'a girmişler, insanlık dışı imha hareketleri ile birçok köyü yakıp yıkmışlar, önlerine geleni akıl almaz bir şekilde öldürmüşlerdir. Andırın Kurtuluş Savaşında Çukurova (Kilikya)'daki savaşın merkezini teşkil etmiştir.

4 Eylül ile 12 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Heyet-i temsiliye'nin seçildiği Sivas Kongresi'nden sonra Çukurova bölgesi Kuvâ-yi Milliye Teşkilatının kurulması için, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen Osman Tufan Paşa 1920 yılı Ocak ayı başında Sivas - Develi - Göksun güzergahını takip ederek Andırın'a gelmiştir. Andırın'da hemen teşkilatını oluşturan Osman Tufan Paşa, İbrahim ve Ali Yaycıoğlu, Musa Beyazıt, Hacı Zülfikaroğlu, Ahmet Paşa, Musa Kayran ve Şakir Bozdoğan gibi grup ve bölük komutanlarından oluşan birlikleri ile, Andırın, Kadirli, Haruniye, Osmaniye ve Kozan'ın kurtuluş hareketinin öncüsü olmuştur.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2020 adrese dayalı nüfus sayımına göre 32.377'dir. İlçenin etnik yapısı Türkler ve Çerkezlerden oluşur.

İlçe 57 mahalleden oluşmaktadır.

Andırın

Andırın, şehir merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 32.377'dir. İlçe, toplam 57 mahalleden meydana gelmektedir.

Cumhuriyet'in ilanından çok önce Göksun ilçesine bağlı bir kasaba iken 1925 senesinde ilçe statüsüne ulaşmayı başarmıştır. Kahramanmaraş'ın ormanlık alan bakımından en zengin bölgesidir.

Beşbucak Yaylası, Altınboğa Yaylası, Çokak Yaylası, Halbur Yaylası, Andırın Yaylası, Kümbetir Yaylası, Mazgaç Yaylası, Kırksu Yaylası ve Kuyucak Yaylası, ilçenin önemli doğal güzellikleri arasında yer almaktadır.

İlçede bulunan önemli tarihi yapılar ise Meryemçil Kalesi, Azgıt-Yeniköy Kalesi ve Haştırın Kalesi'dir.