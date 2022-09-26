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Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

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Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı? Trabzonspor yaptığı açıklamayla birlikte oyuncusu Anders Trondsen ile karşılıklı sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine futbolseverler Trondsen ile ilgili detayları ve neden Trabzonspor'dan ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki, Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Trabzonspor, Norveçli oyuncusu Anders Trondsen ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu gelişme üzerine birçok futbolsever Trondsen ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı? sorularını araştırmakta. Trabzonspor ile yollarını ayıran Trondsen ile ilgili detaylar haberimizde.

30 Mart 1995 yılında Lillehammer, Norveç'te dünyaya gelen Trondsen, 1.83 boyunda olan Trondsen kariyerine 2013 yılıda Stabaek IF U19 takımında başladı.

Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

Trabzonspor ile Trondsen anlaşarak karşılıklı olarak fesih edilmesinin ardından taraftarlar neden sorusunu araştırmaya başladı. Sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Trondsen'in ülkesine dönmek isteyen oyuncu için somut teklif, İsveç'ten gelmişti. Yaz aylarında Göteborg, Trondsen'i kadrosuna katmak adına bir teklif sunmuştu. O dönemde anlaşma sağlanamazken şimdi Norveçli oyuncunun serbest kalması ile İsveç ekibinin yeniden devreye gireceği aktarılıyor.

Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı?

Trabzonspor, Trondsen'e yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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