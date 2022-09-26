Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı? Trabzonspor yaptığı açıklamayla birlikte oyuncusu Anders Trondsen ile karşılıklı sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine futbolseverler Trondsen ile ilgili detayları ve neden Trabzonspor'dan ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki, Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Trabzonspor, Norveçli oyuncusu Anders Trondsen ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu gelişme üzerine birçok futbolsever Trondsen ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Anders Trondsen kimdir? Trondsen kaç yaşında, aslen nerelidir? Trondsen, Trabzonspor'dan neden ayrıldı? sorularını araştırmakta. Trabzonspor ile yollarını ayıran Trondsen ile ilgili detaylar haberimizde.

ANDERS TRONDSEN KİMDİR?

30 Mart 1995 yılında Lillehammer, Norveç'te dünyaya gelen Trondsen, 1.83 boyunda olan Trondsen kariyerine 2013 yılıda Stabaek IF U19 takımında başladı.

TRONDSEN, TRABZONSPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Trabzonspor ile Trondsen anlaşarak karşılıklı olarak fesih edilmesinin ardından taraftarlar neden sorusunu araştırmaya başladı. Sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Trondsen'in ülkesine dönmek isteyen oyuncu için somut teklif, İsveç'ten gelmişti. Yaz aylarında Göteborg, Trondsen'i kadrosuna katmak adına bir teklif sunmuştu. O dönemde anlaşma sağlanamazken şimdi Norveçli oyuncunun serbest kalması ile İsveç ekibinin yeniden devreye gireceği aktarılıyor.

TRABZONSPOR TRONDSEN'E NE KADAR ÖDEYECEK?

Trabzonspor, Trondsen'e yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."