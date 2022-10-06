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Anderlecht - West Ham United hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Anderlecht - West Ham United UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

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Anderlecht - West Ham United hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Anderlecht - West Ham United UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Anderlecht - West Ham United maçı oldu. Peki, Anderlecht - West Ham United hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Anderlecht - West Ham United UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

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Anderlecht - West Ham United maçı hangi kanalda?Anderlecht - West Ham United maçı maçının yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Anderlecht - West Ham United UEFA maçı neden yayınlanmıyor?

Anderlecht - West Ham United maçı bugün 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45 'de başlayacak.

Anderlecht - West Ham United maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.

Maç, Anderlecht'da, Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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