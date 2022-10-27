Anderlecht - Steaua Bükreş maçı hangi kanalda, saat kaçta, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Anderlecht - Steaua Bükreş maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Anderlecht - Steaua Bükreş maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Anderlecht - Steaua Bükreş maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Anderlecht - Steaua Bükreş maçı hangi kanalda? Anderlecht - Steaua Bükreş maçının yayını neden yok?

ANDERLECHT - STEAU BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anderlecht - Steaua Bükreş maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

ANDERLECHT - STEAU BÜKREŞ MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Anderlecht - Steaua Bükreş maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

ANDERLECHT - STEAU BÜKREŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anderlecht'da, Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak.