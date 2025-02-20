Anderlecht Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Anderlecht Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam AZ Alkmaar le UEFA maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin AZ Alkmaarile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Anderlecht Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak..

ANDERLECHT FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Anderlecht Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

ANDERLECHT FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

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Fenerbahçe:

Anderlecht Fenerbahçe MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve AZ Alkmaar, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.