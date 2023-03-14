İspanya La Liga'da lider Barcelona'dan 9 puan fark yiyen ve son 14 maçtan 7 galibiyet çıkarabilen Real Madrid'de ortalık karıştı. İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona'ya 3-1 yenilen Real Madrid'de Ancelotti'ye karşı olan tavır değişti. Peki, Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor mu? Real Madrid yeni teknik direktörü kim olacak?

Türkiye'den yalnızca Galatasaray var! İşte dünyanın en sevilen takımları

Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor mu? İspanya La Liga'da lider Barcelona'dan 9 puan fark yiyen ve son 14 maçtan 7 galibiyet çıkarabilen Real Madrid'de ortalık karıştı. İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona'ya 3-1 yenilen Real Madrid'de Ancelotti'ye karşı olan tavır değişti. Peki, Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor mu? Real Madrid yeni teknik direktörü kim olacak? Detaylar...

ANCELOTTİ REAL MADRİD'DEN AYRILIYOR MU?

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de İspanya Ligi'ndeki kötü gidişat sonrası işler değişti. Başkan Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid Castilla'yı çalıştıran efsane futbolcu Raul Gonzalez'i göreve getirmeyi düşünüyor.

YERİNE RAUL GONZALEZ

Başkan Florentino Perez, tıpkı Zinedine Zineda'da olduğu gibi alt takımı çalıştırarak tecrübe kazanan efsane futbolcu Raul Gonzalez'e takımı emanet etmeyi düşünüyor.

BREZİLYA İDDİASI

63 yaşındaki çalıştırıcı Ancelotti için Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları var. İtalyan hoca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa takımdan ayrılabilir.