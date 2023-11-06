Ancelotti'nin Arda'ya forma şansı vermediği maçta Real Madrid 2 puan bıraktı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. Yıldız futbolcu Arda Güler ise ilk kez kadroya alındığı maçta forma şansı bulamadı.

La Liga'nın12. haftasında Real Madrid sahasında kozlarını paylaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

ANCELOTTI ARDA'YA ŞANS VERMEDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Genç yeteneğe Ancelotti'nin ilk kez forma şansı vermesi bekleniyordu fakat Arda oyuna alınmadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti. Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Rayo Vallecano da sahasında Girona'yı ağırlayacak.