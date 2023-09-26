Ancelotti ateşi yaktı! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği maç

Sakatlık sürecini atlatan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcunun gelecek rakipleri Las Palmas karşısında oynayabileceğinin sinyalini verdi.

"O ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ALONSO UMARIM BİR GÜN REAL MADRID'İN HOCASI OLUR"

Real Madrid'in kendisinden sonraki teknik direktörünün Xabi Alonso olacağı iddialarına ise Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım bir gün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum." diyerek cevap verdi.