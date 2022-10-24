Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir, içeriği ne? Anayasanın 24. ve 41. maddesinde ne değişecek?

Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde yapılan değişiklik gündeme geliyor. Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir ve Anayasanın 24. ve 41. maddesi içeriği nedir merak ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusuyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin değişiklik yapıldığını açıkladı. Peki, Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir? Anayasanın 24. ve 41. maddesi içeriği nedir? Anayasanın 24. ve 41. maddesi ne değişecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da TRT yayına katılarak Anayasanın 24. ve 41. maddesi ile ilgili değişikliğe gidileceğini açıkladı. Ardından, Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir, içeriği ne ve Anayasanın 24. ve 41. maddesi ne değişecek soruları gündeme geliyor. Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir, içeriği ne ve Anayasanın 24. ve 41. maddesi ne değişecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anayasanın 24. ve 41. maddesi nedir, içeriği ne? Anayasanın 24. ve 41. maddesi ne değişecek? Detaylar haberimizdedir…

ANAYASANIN 24. VE 41. MADDESİ NE DEĞİŞECEK?

Bozdağ, ''24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum'' dedi.

İkinci düzenlemenin de 41. madde de olacağını ifade eden Bozdağ, ''Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı'' ifadelerini kullandı.

ANAYASANIN 24. MADDESİ NEDİR?

''Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.''

ANAYASANIN 41. MADDESİ NEDİR?

''Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.''