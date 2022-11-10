Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik meslek kanununu iptal etti mi?

Öğretmenlik meslek kanunu değinmesiyle bu yıl milyonlarca Öğretmemenin ilk kez gireceği Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Sınavın ertelendiği konusu ise kafalarda karışıklık oluşturdu. İşte konuya dair merak edilenler…

AYM, CHP'nin Öğretmenlik Sınavı'nın iptali için açtığı davada bakanlık ve sendikaları dinleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. AYM, bugün Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptalini esastan görüşüyor.

Anayasa Mahkemesinin bugün Öğretmenlik meslek Kanunu'nun iptali talebini esastan görüşecek. AYM'nin 8. oturumda görüşeceği taleple ilgili vereceği karar, uzman öğretmenlik sınavının yapılıp yapılmayacağını da belirleyecek. Peki uzman öğretmenlik sınavı iptal edebilecek mi? Anayasa mahkemesi uzman öğretmenlik meslek kanunu iptal etti mi? Detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL OLACAK MI?

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için 8 Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı iptal davasını 9 Kasım'da esastan görüştü. Konuya ilişkin konuşan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım'daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

Bu açıklama sonrasında sınavın iptal olup olmayacağı merak edildi. Sınavın iptaline ilişkin açıklamaya ilişkin gözler MEB'e çevrildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN NE KARAR ÇIKTI?

Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.