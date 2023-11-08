Anayasa Mahkemesi üyeleri kimdir 2023, üyelerini kim seçer?

Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan 3 aşamalı yargı sistemimizin tepesinde kimler olduğu merak ediliyor. Bir genel kurul tarafından göreve getirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri araştırılmaktadır. Peki, Anayasa Mahkemesi üyeleri kimdir 2023, Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

Anayasa Mahkemesi Büyük Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'ın tüm üyeleri ile Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ve Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur. Peki, Anayasa Mahkemesi üyeleri kimdir 2023, Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer? İşte detaylar…

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri, her boş üyelik için yapılır. Seçimler, gizli oylama ile yapılır. Seçimlere, Anayasa Mahkemesi Büyük Genel Kurulu'nun tüm üyeleri katılır.

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimlerinde, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Türk vatandaşı olmak

Hukuk fakültesi mezunu olmak

En az on yıl avukatlık yapmış olmak veya birinci sınıf hâkim ve savcı olarak en az on yıl görev yapmış olmak

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimlerinde, adayların mesleki bilgi ve deneyimleri, hukuk bilgisi ve hukuka bağlılığı, tarafsızlığı ve adalet duygusu gibi nitelikleri dikkate alınır.

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimleri, Anayasa Mahkemesi Büyük Genel Kurulu'nun en geç iki ay içinde yapacağı ilk toplantıda yapılır. Seçimlere katılan üyelerin salt çoğunluğuyla seçilen aday, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi, on yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Aynı zamanda MADDE 8'de bu durum şu şekilde belirtilmiştir: "Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi Büyük Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi daire başkanlarının seçimindeki usule göre seçilir. (2) Tetkik hâkimleri, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi kıdemi en fazla olan 20 tetkik hâkimi arasından seçilir."

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ KİMDİR 2023?

Başkan Prof. Dr. Zühtü ARSLAN

Birinci Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan

Birinci Başkanvekili Kadir Özkaya

Üyeler:

Prof. Dr. Engin YILDIRIM.

Muammer TOPAL.

Muhammed Emin KUZ.

Rıdvan GÜLEÇ

Doç. Dr. Recai AKYEL.

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ.

Yıldız SEFERİNOĞLU.

Selahaddin MENTEŞ

Basri Bağcı

İrfan Fidan

Kenan Yaşar

Muhterem İnce

İlgili Haberler