Anayasa Mahkemesinde seçim heyecanı! Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi sona ermesi nedeniyle. Yüksek Mahkemenin Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak. Peki, Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçimi ne zaman? Anayasa Mahkemesi Başkanı görev süresi kaç yıldır? Anayasa Mahkemesi kaç üye ile toplanır? Anayasa Mahkemesinin üyelerini kim seçer? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Anayasa Mahkemesinde Başkanlık seçim tarihi belli oldu. Anayasa Mahkemesi BaşkanıZühtü Arslan'ın görev sürmesi nedeniyleYüksek Mahkemenin Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak. Peki, Anayasa Mahkemesi seçimi ne zaman? Anayasa Mahkemesi Başkanı görev süresi kaç yıldır? Anayasa Mahkemesi kaç üye ile toplanır? Anayasa Mahkemesinin üyelerini kim seçer? Detaylar haberimizde...

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi 2 Şubat Perşembe günü yapılacak.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞKANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

ANAYASA MAHKEMESİ KAÇ ÜYE İLE TOPLANIR?

Genel Kurul Başkan ve iki Başkanvekili dâhil on beş üyeye sahip olup Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

10 üye Meclis tarafından, üç üye ise Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri tarafından seçilir. Üyelerin altısı hakimler, geri kalanları ise hukukçular arasından seçilmelidir. Üyelerin görev süresi 9 yıldır. Tekrar seçilemezler.