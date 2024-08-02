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Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

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Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, siteye giriş yapamadıklarını belirtiyorlar. Bu durum, siteye erişim engeli olup olmadığı ya da teknik bir arıza sebebiyle mi yaşandığı sorularını gündeme getiriyor.

BTK'nın Instagram'a erişim engeli getirmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" başlıklı bir basın duyurusu yayımladı. Bu paylaşım kısa süre içinde silindi ve Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine de erişim sağlanamıyor. Peki, Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Anayasa Mahkemesi sosyal medya hesabından "İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptali" başlıklı bir basın duyurusu yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

SİTEYE ERİŞİLEMİYOR

Yapılan paylaşımın çok kısa bir süre içinde silindiği dikkatlerden kaçmazken Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine de erişilemiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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