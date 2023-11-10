Yargıtay'ın Can Atalay davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Yönter, "AYM bir defa Anayasa'nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi." ifadelerini kullandı. Peki, Anayasa Mahkemesi kapatılacak mı?

Yargıtay- Anayasa Mahkemesi krizi gündemdeki yerini korurken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Yönter, Anayasa Mahkemesi ile ilgili ''Bizim dağda taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM'ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız.'' dedi. Gelişme sonrası Anayasa Mahkemesi kapatılacak mı, merak edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ KAPATILACAK MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, tv100 ekranlarındaki bir canlı yayında, Yargıtay'ın AYM kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP'li Yönter, "Bizim dağda taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM'ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM, geleneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa'nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi." diye konuştu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ "KAPATILMALI" DEMİŞTİ

Yönter'in çıkışı akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2021 yılında yaptığı AYM açıklamasını getirdi. Bahçeli, AYM ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ederek yetkisini aştığını, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.