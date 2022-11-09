Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürür mü? AYM kararları geriye yürür mü?

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürür mü merak ediliyor. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi herkes tarafından biliniyor. Peki, AYM kararları geriye yürür mü? Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürür mü? Anayasanın 153. maddesi bize bu konu hakkında bilgi veriyor. İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürür mü? Kanunların geriye yürümezliği ilkesi herkes tarafından biliniyor. Peki, AYM kararları geriye yürür mü? Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürür mü?Anayasanın 153. maddesi bize bu konu hakkında bilgi veriyor. İşte detaylar...

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI GERİYE YÜRÜR MÜ?

Anayasa'nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürümez. İşte, Anayasanın 153. maddesi:

Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.