HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı. Merak edilenler arasında ise Anayasa Mahkemesi HDP kararı ne oldu? Anayasa Mahkemesi HDP davası ne zaman yapılacak? soruları yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması talebininin sonucu merak ediliyor. Arama motorlarında ise Anayasa Mahkemesi HDP kararı ne oldu? Anayasa Mahkemesi HDP davası ne zaman yapılacak? soruları aratılıyor.

ANAYASA MAHKEMESİ HDP KARARI NE OLDU?

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması talebini oy birliği ile reddetti. Öte yandan tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine ve 14 Mart Salı günü ise partinin esasa ilişkin savunma yapmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararı verdi.

KAPATMA DAVASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023'te yaptı. HDP yetkililerinin, belirlenen günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

5 OCAK'TA HESAPLARA BLOKE KONULMUŞTU

Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.