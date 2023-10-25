"AYM, TİP milletvekili Can Atalay için ne dedi?" Araştırılıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, cezaevindeki tutukluluğu sırasında "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlali yönündeki dosyanın neticesi merak ediliyordu. Peki, Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararı nedir? İşte detaylar…

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi. Karar, 9'a karşı 4 oy ile kabul edildi. AYM'nin bu kararı merak konusu oldu. Peki ama Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararı nedir? AYM, TİP milletvekili Can Atalay için ne dedi? İşte detaylar…

ANAYASA MAHKEMESİ CAN ATALAY KARARI NEDİR?

Can Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, kararı değerlendirirken şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi, beklediğimiz gibi Can Atalay'ın seçme ve seçilme hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararla birlikte Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi ve vekil olarak görevine başlaması gerekmektedir. Tüm yargı organlarını, bu kararın gereğini yerine getirmeye ve başka bir hukuki belirsizlik yaratmamaya davet ediyoruz."

AYM, TİP MİLLETVEKİLİ CAN ATALAY İÇİN NE DEDİ?

Atalay'ın annesi Şükran Atalay da Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Adaletin terazisi hala işlemeye devam ediyor gibi görünüyor, hala adaletli hakimler var demek ki. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, dürüst insanlar hala mevcut" şeklinde yorumda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi kararı hakkında şunları söyledi: "Gerekçeli kararı inceledikten sonra bir açıklama yapmamız gerekiyor. Eğer Anayasa Mahkemesi, hak ihlali bulmuşsa, gerekçeli karara uygun şekilde işlem yapılacaktır."