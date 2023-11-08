Anayasa Mahkemesi Can Atalay için ne karar vermişti? Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararı!

AYM Can Atalay kararı! Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusu sonucu kararını verdi. Peki, Anayasa Mahkemesi Can Atalay için ne karar verdi? İşte, Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararı haberimizde...

ANAYASA MAHKEMESİ CAN ATALAY KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunda hak ihlali olduğuna karar verdi ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Ayrıca Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararının özetini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yüksek Mahkeme, Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dünkü toplantısında, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kısa kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin kısa kararında ayrıca hak ihlali nedeniyle Atalay'a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK MÜTALAASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 3'üncü Dairesi Başkanlığı'na sunduğu mütalaasında, AYM'nin 25 Ekim'de verdiği hak ihlali kararının gerekçesine yer verildi. Mütalaada, Atalay'ın söz konusu suçu 2013 yılında işlediği, soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin de TCK'nın 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'ü içeren 312'nci maddesi kapsamında olduğuna dikkat çekildi. Mütalaada, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin 28 Eylül 2023 tarihinde temyiz incelemesi sonucu Can Atalay hakkında verdiği onama kararı ile hükmün kesinleştiği ve infazı kabil hale geldiğine işaret edilerek, "Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararını TBMM'ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda da bir değerlendirme yapmış olmakla; tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir yüksek dairenindir" ifadelerine yer verildi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI HUKUKİ DEĞİL"

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili kararını verdi. 3'üncü Daire, Anayasa'nın 154'üncü maddesine göre; adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciinin Yargıtay olduğuna dikkat çekti. Kararda, AYM'nin Can Atalay'ın bireysel başvurusu hakkında verdiği hak ihlali kararında hukuki değer ve geçerlilik olmadığı, bu bağlamda Anayasa'nın 153'üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı belirtildi. Can Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının temyizi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucu 28 Eylül'de karar verildiği ve söz konusu kararın onandığına işaret edilerek, kesinleşen karar karşısında; AYM'nin söz konusu ihlal kararına uyulmamasına karar verildi.

KARAR, ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TBMM'YE GÖNDERİLECEK

Atalay'ın, mahkumiyet hükmünün onanması ile hükümlü sıfatını kazandığı, Anayasa'ya göre milletvekilliğinin düşmesi sebeplerinden biri olarak 'kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali'nin düzenlenmiş olduğu, Anayasa'nın 76'ncı maddesinde sayılan milletvekilliği ile bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceğine dikkat çekildi. AYM'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığı belirtilerek, hükümlü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı.

AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yargıtay 3'üncü Dairesi, Anayasa hükümlerini ihlal ettikleri ve kendilerine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak, hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullandıkları gerekçesiyle ilgili AYM üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.