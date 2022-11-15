Siyasi partilerin liderlerinden gelen açıklamalar sonrası anayasanın maddeleri tartışma konusu oldu. Vatandaşlar da anayasanın değiştirilemeyen maddelerini araştırırken Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri nelerdir ve Anayasa maddeleri değiştirilebilir mi, merak edildi.

Siyaset gündeminin değişmeyen konularından Anayasa, zaman zaman sıkça gündemin konusu oluyor ve vatandalar arasında da gündem oluyor. Son günlerde siyasetçilerin açıklamalarındasık sık öne çıkan konulardan biri olan Anayasa'nın değiştirilemeyen maddeleri de merak konusu oldu. Peki, Anayasa maddeleri değiştirilebilir mi? T.C. Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri (İlk 4 madde ) nelerdir? İşte, detaylar…

ANAYASA MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olarak yürürlükte yer alıyor. Anayasa; Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam yedi bölümden oluşuyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ise değiştirilemez.

T.C. ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRLEMEZ MADDELERİ DEĞİŞTİRİLEBİLRİ Mİ?

Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin durumu hakkında siyasi liderden çeşitli açıklamalar gelirken HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'a konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, Anayasada değiştirilmesi gereken çok şey var" ve "Anayasada değiştirilemez hiçbir madde olmamalı" diyerek konu hakkında görüşlerini ifade etti.

Yapıcıoğlu açıklamasının detayları için: