Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır. Anayasa değiştirilebilir mi sorusu araştırılmaktadır. Türkiye Anayasası değiştirilemez maddeleri nelerdir merak konusu oldu. Peki, Anayasa değiştirilebilir mi? Sivil anayasa nedir? Türkiye Anayasası değişebilir mi? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE ANAYASA NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 9 Kasım 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır. 12 Eylül Darbesi sonrasında askerî yönetimin emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış, 23 Eylül 1982 tarihinde Danışma Meclisi tarafından ve 18 Ekim 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmiş, 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu yüzde 91,37 oranında kabul oyu ile kabul edilmiştir.

ANAYASA DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Anayasa'nın ilk üç maddesinin değiştirilmesi ve değiştirilmesinin önerilmesi dördüncü madde ile yasaklanmıştır. Anayasa, bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğramıştır. Anayasa'da 7 kısım, 177 madde ve 16 geçici madde bulunmaktadır.