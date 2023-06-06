Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni dönemde yapılacakları tek tek sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı açıklamalarında anayasa değişikliği hakkında bilgiler verdi. Peki, Anayasa değişikliği olacak mı 2023? Yeni anayasa değişikliği ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? Yeni anayasa gelecek mi? İşte detaylar...

Anayasa değişir mi? Yeni anayasa ne zaman gelecek? Yeni anayasa maddeleri belli oldu mu? Anayasa değişikliği hangi tarihte yapılacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Anayasa değişikliği olacak mı 2023? Yeni anayasa değişikliği ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu? Yeni anayasa gelecek mi? İşte ayrıntılar...

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI 2023?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacakları sıraladı. Erdoğan, "Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Akkuyu'da enerji hamlelerimize devam edeceğiz. Sağlık ve eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi listemizin en başında tutacağız. Savunma sanayi atılımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. İhracatımızı çok yukarılara taşıyacağız." dedi.

Yeni dönemde yapılacakları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kelimeye çok dikkat edin; biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Bir şeyi daha söylüyorum; Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Akkuyu'da enerji hamlelerimize devam edeceğiz. Sağlık ve eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi listemizin en başında tutacağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütleri, zehir tacirlerine, suç çetelerine karşı amansız mücadeleyi kararlıkla yürüteceğiz." dedi.