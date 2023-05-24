Anayasa 66. maddesi ne? Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor?

Siyaset gündeminin sıcak konularından Anayasa'nın 66. maddesi vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Vatandaşlar Anayasa 66. maddesi ne ve Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

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ANAYASA 66. MADDESİ NE?