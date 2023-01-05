Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anayasa 66. maddesi ne? Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor?

Gündem Haberleri

Anayasa 66. maddesi ne? Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor?

Siyaset gündeminin sıcak konularından Anayasa'nın 66. maddesi vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Vatandaşlar Anayasa 66. maddesi ne ve Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Anayasa'nın 66. maddesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Türlük ile ilgili Anayasa maddesi ile ilgili aramalara konu olan 66. madde hakkında Anayasa 66. maddesi ne? Anayasa'da Türklük hangi maddede geçiyor?

ANAYASA 66. MADDESİ NE?

Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Anayasanın 66. maddesinde yer alan vatandaşlık tanımına göre, Türkiye Cumhuriyeti

Devleti ile Türk vatandaşı arasında kurulan bağ hukuki bir bağdır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title