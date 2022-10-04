Galatasaray'ın yeni transferi olan Yusuf Demir'in Türk kategorisinde oynayamaması futbolseverlerinde gündemindeydi. Erden Timur'un açıklamasıyla beraber Anayasa 10. maddesi ne? sorusu gündeme geldi. Yapılan Yusuf Demir açıklamasının ardından Anayasa 10. maddesi nedir? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Anayasa 10. maddesi ne? Anayasa 10. maddesi nedir? Galatasaray'da Yusuf Demir Anayasa 10. madde olayı ne?

Anayasa 10. maddesi ne? sorusu Erden Timur'un Yusuf Demir açıklaması ardından merak edilenler arasına girdi. Yapılan Yusuf Demir açıklamasının ardından Anayasa 10. maddesi nedir? sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Anayasa 10. maddesi ne? Anayasa 10. maddesi nedir? Galatasaray'da Yusuf Demir Anayasa 10. madde olayı ne?

ANAYASA 10. MADDESİ NE?

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)[9] kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

ERDEN TİMUR YUSUF DEMİR AÇIKLAMASI

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamamasını anayasaya aykırı olarak nitelendiren Erden Timur, "Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı." ifadelerini kullandı.