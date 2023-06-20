Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Anastasios Douvika ile gündem oldu. Peki, Anastasios Douvika kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Anastasios Douvika Galatasaray'a gelecek mi?

Anastasios Douvika kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Anastasios Douvika Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Anastasios Douvika kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Anastasios Douvika Galatasaray'a gelecek mi?

ANASTASİOS DOUVİKA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Anastasios "Tasos" Douvikas, Eredivisie kulübü Utrecht ve Yunanistan milli takımında forvet olarak oynayan Yunan profesyonel bir futbolcudur.

Doğum tarihi: 2 Ağustos 1999 (23 yıl yaşında),

Atina, Yunanistan

Boy: 1,86 m

Anastasios Douvika Galatasaray'a gelecek mi?



Transfer iddialarına göre Sarı-Kırmızılıların, 23 yaşındaki futbolcu için Utrecht'e 8 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor..