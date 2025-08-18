Anaokulları ne zaman açılıyor? 2025 anaokulu kayıt tarihleri!

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken anaokulu ve ana sınıfı kayıt süreci, özellikle ilk kez çocuklarını okula gönderecek olan ailelerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor; veliler, "Kayıtlar ne zaman başlayacak?" ve "Ana sınıfına başlama yaşı kaç olmalı?" gibi sorulara net yanıtlar arıyor. Anaokullarının açılma tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ANAOKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025–2026 eğitim öğretim yılına ait anaokulu ve ana sınıfı kayıt sonuçlarının Temmuz ayının ilk haftası içinde açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi, kayıt süreci e-Okul sistemi üzerinden, velilerin başvuru yapmasına gerek kalmadan MERNİS adres bilgisine dayalı olarak otomatik şekilde tamamlanacak. Veliler, "e-Devlet → Milli Eğitim Bakanlığı → İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" ekranı aracılığıyla çocuklarının yerleştiği okulu kolaylıkla öğrenebilecek.

ANAOKULU KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Anaokulu ve ana sınıfı kayıtlarında velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Öğrencilerin kayıtlı oldukları MERNİS adreslerine göre okullar otomatik olarak belirlenir. Her il ve ilçedeki millî eğitim müdürlüklerinde kurulan öğrenci yerleştirme komisyonları, okul kapasitesi ve öğrenci yoğunluğunu göz önünde bulundurarak kayıt bölgelerini oluşturur. Bu bölgeler e-Okul sistemine işlenir ve Temmuz ayında duyurulur.

ANAOKULUNA KAÇ YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GİDEBİLİR?

2025 yılı itibarıyla, anaokulu ve ana sınıfı kayıtları şu yaş gruplarına göre yapılacak:

Anaokulu ve Uygulama Sınıfı: 57-68 aylık çocuklar,

Ana Sınıfı: 45-56 aylık çocuklar,

Yeterli kontenjan varsa: 36-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Okula başlayacak ama bir yıl ertelenen çocuklar (69-71 ay): Öncelikli kayıt hakkına sahiptir.

Ay hesabı yapılırken çocuğun yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla kaç ay olduğu dikkate alınır.