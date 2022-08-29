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Anaokulları ne zaman açılıyor? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları açılma tarihi ne zaman?

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Anaokulları ne zaman açılıyor? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları açılma tarihi ne zaman?

Birçok veli tarafından merak edilen sorular arasında yer alan Anaokulları ne zaman açılıyor? Sorusu, sık sık merak edilenler arasında. Peki Anaokulları ne zaman açılıyor? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları açılma tarihi ne zaman?

Veliler tarafından, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı takvimi oldukça merak ediliyor. Anaokullarının ne zaman açılacağı birçok kişi tarafından sık sık araştırılmakta. Anaokullarınınaçılma tarihinin yanı sıra en çok merak edilenler arasında, yarı tatil ne zaman? Ve okullar ne zaman kapanıyor? Sorusu da merak ediliyor. Peki Anaokulları ne zaman açılıyor? 2022-2023 Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları açılma tarihi ne zaman?

Anaokulu öğrencileri için 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak. Fakat Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacaktır.

Okula uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor.

2022 - 2023 Yılı eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de gerçekleşecek.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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