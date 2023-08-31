Anaokulları ve ilkokul 1. sınıfların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Ebeveynler ve öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihini bekliyor. Peki, Anaokulları ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ilkokul ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala anaokulları ne zaman açılacak sorusu araştırılmaktadır. İlkokul ve anaokulların hangi gün başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından anaokulları ve 1.sınıfların eğitime başlayacakları tarih araştırılmaktadır. Peki, Anaokulları ne zaman açılıyor? 1. sınıflar ilkokul ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

1.SINIFLAR VE ANAOKULU NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre okullar 11 Eylül tarihinde açılacaktır. Anaokul ve 1.sınıfla uyum haftası kapsamında 4 Eylül Pazartesi günü okula başlayacaklardır.