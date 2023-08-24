Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. Anaokulları ne zaman açılacak? Sorusu da böylece merak edilen sorular arasında yerini aldı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak? 2023 - 2024 Anaokulları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? MEB açıkladı!

Anaokulları ne zaman açılacak? Sorusu, yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala veliler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yerini aldı. Anaokulları açılış tarihi velilerin gündeminde yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Anaokulları ne zaman açılacak? Sorusuna verilen yanıt araştırılıyor. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak? 2023 - 2024 Anaokulları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? MEB açıkladı!

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül'de başlayacağını daha öncesinde duyurmuştu. Paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile 1.sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum haftası dahilinde başlayacak. Buna göre Anaokulları da okul öncesi eğitim olması nedeniyle 4-8 Eylül tarihleri arasında açılacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.