Anaokulları ne zaman açılacak 2022? Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2022? Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nedir?
Anaokulları açılış tarihi velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2022? Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.