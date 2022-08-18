Anaokulları ne zaman açılacak 2022? Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2022? Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nedir?