Anamur Belediyesi Kadın Çiftçilere Ücretsiz Avokado Fidanı Dağıttı

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan kadın çiftçilere ücretsiz avokado fidanı dağıttı.

Belediye Başkanı Kılınç, Anamur Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, fidanları belediye bünyesinde ürettiklerini belirtti.

Ücretsiz olarak dağıttıkları fidanların birkaç yıl içerisinde ev ekonomisine katkıda bulunacağını aktaran Kılınç, "Kadın çiftçilere 3 bin avokado fidanı dağıtacağız. Önümüzdeki yıllarda fidan çeşitliliğini arttırarak yine sizlere dağıtım yapacağız. Sizlere dağıtacağımız hiçbir fidandan da ücret almayacağız. Dağıttığımız fidanların hepinize hayırlı olmasını diliyor, bütün kadın çiftçilerimize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.