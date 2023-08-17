Analıkızlı tarifi! Masterchef Analıkızlı nedir, nasıl yapılır? Analıkızlı için gerekli malzemeler nelerdir? Analıkızlı yemek tarifi!

Masterchef 17 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Analıkızlı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Analıkızlı nasıl yapılır? Analıkızlı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Analıkızlı yemek tarifi! Analıkızlı nasıl yapılır? Analıkızlı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Analıkızlı tarifi oldu. Peki en güzel Analıkızlı yemek tarifi nasıldır? Analıkızlı yemeği nasıl yapılır? Analıkızlı için gerekli malzemeler nelerdir? Analıkızlı ne demek? Analıkızlı ne anlama geliyor?

ANALIKIZLI NEDİR, NE DEMEK?

Analı kuzulu köfte ya da sadece Analı kuzulu, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus ve Adana gibi bölgelerde daha çok bilinen yöresel bir yemektir. Bulgur ve kıymanın macun kıvamına gelinceye kadar yoğrularak, hazırlanan hamurun açılıp içine kıyma doldurulmasından sonra pişirilen sulu bir yemektir. İsteğe göre kıyma yerine Van'a has olan murtuğa ile doldurulabilir. Dışı da sadece bulgur ve kitekten hazırlanarak içi unlu ve cevizli içle doldurulabilir. Sosuna doğranmış ıspanak ve sadece bulgur karışımından oluşan köfteler eklenebilir. Köfteler misket büyüklüğünde olup, yarım su bardağı sıvı yağ ve salçadan oluşan suya atılarak pişirilir.

ANALIKIZLI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram iri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

ANALIKIZLI NASIL YAPILIR?

İç harcı için:

Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun.

Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Arada açıp karıştırın.

Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.

Hamuru için:

Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın. Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin.

Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun.

Hamur kıvam aldığında ikiye bölün.

Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin. İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın.

Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.

Çorbası için:

Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun. Kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin.

Açıp içerisine suyu ilave edin. Nar ekşisini de ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Ardından köfteleri ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.