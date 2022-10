Anahtarlıkla KPSS'ye girilir mi? Milyonlarca kişinin gireceği KPSS'ye saatler kala öğrenciler sınava neleri götürebileceğini araştırıyor. Gerçekleşecek Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına çok az bir süre kala sınava alınmayan ürünler merak konusu oldu. Peki, anahtarlıkla KPSS'ye girilir mi? KPSS'de anahtarlık yasak mı? Detaylar haberimizde...

ANAHTARLIKLA KPSS'YE GİRİLİR Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınava götürülmesi yasak olan ürünler araştırılmaya başlandı.ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre şu ifadeler yer almaktadır:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS'DE ANAHTARLIK YASAK MI?

KPSS'ye girecek olanlar sınava giriş şartları hakkında birtakım soruların yanıtlarını araştırıyor. EN çok da KPSS'de anahtarlık, cüzdan, para, kemer yasak mı ve eşarp iğnesi, gözlük yasak mı gibi sorular merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde sınava ilişkin yayınlanan kılavuzda sınava girerken adayların yanlarında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar kısmında şu maddeler yer almaktadır: