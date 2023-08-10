AnadoluJet'in web sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor haberleri sosyal medyada yer aldı. AnadoluJet'in 9 dolar bilet kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar siteye girişte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Peki, AnadoluJet çöktü mü? AnadoluJet sitesi neden açılmıyor, sorun ne? İşte detaylar...

AnadoluJet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında yurt dışı biletlerinin 9$ kampanyasını duyurdu. Kampanyaya kısa sürede büyük ilgi gösterildi. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar siteye girişte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. AnadoluJet internet sitesinde yaşanan sorunun kaynağı merak konusu oldu. Peki, AnadoluJet çöktü mü? AnadoluJet sitesi neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

ANADOLUJET ÇÖKTÜ MÜ?

AnadoluJet yurt dışı uçuşlarında 9 dolar kampanyasını duyurdu. 10 Ağustos Perşembe günü başlayan kampanya toplamda 2 gün devam edecek. Saat 10.00'da başlayan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, siteye girişte sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. AnadoluJet'in resmi Twitter hesabına kısa sürede çok sayıda web sitesine giriş yapamadıklarını söyleyen kullanıcılar yorum yaptı. Kurumdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANADOLUJET HANGİ ÜLKELERE SEFER DÜZENLEMEKTEDİR?

54 uçaklık filo ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ortak iç hat uçuşları ve Kıbrıs uçuşları olmak üzere 68 noktaya karşılıklı seferler düzenlemeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin 43 iline seferler düzenleyen AnadoluJet, yurt dışında 31 şehre sefer düzenlemektedir. THY biletlerinin satıldığı tüm satış kanallarından ve www.anadolujet.com üzerinden temin edilmektedir.