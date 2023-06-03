AnadoluJet, Bişkek'i uçuş ağına dahil etti

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Kırgızistan'ın tarihi şehri ve başkenti Bişkek'i uçuş ağına dahil etti. Ankara Esenboğa Havalimanı ve Manas Uluslararası Havalimanı arasında haftanın 4 günü karşılıklı seferler düzenlenecek.

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Kırgızistan'ın tarihi şehri ve başkenti Bişkek'i uçuş ağına dahil etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'dan itibaren başlayan seferler Ankara Esenboğa Havalimanı ve Manas Uluslararası Havalimanı arasında haftanın 4 günü karşılıklı icra edilecek. Mevcut sefer sayısının 1 Ağustos-4 Eylül döneminde 4'ten 7'ye çıkarılması planlanıyor.

Bu yeni hatla birlikte AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına uçtuğu nokta sayısını 25'e yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, yolcularına güvenli seyahati uygun fiyatla sunmak üzere hayata geçen "AnadoluJet" markasının 15 yılı geride bıraktığını belirtti.

Sarp, THY'nin kanatları altında başlayan bu yolculuğun şu anda İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarla yurt içi ve yurt dışında toplam 31 ülke, 92 havalimanı ile 170 hatta devam ettiğini kaydederek, "İlk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Bişkek seferleriyle Türkiye ile Kırgızistan arasında gelişen turizme AnadoluJet markamızla da katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival ve sokak şenlikleriyle uyumayan şehir

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bişkek, sahip olduğu mimari yapıları ve mozaik kültürüyle gezginlerin buluşma noktası olarak ön plana çıkıyor.

Kentin merkezinde yapılan festivaller ve sokak şenlikleri, şehri adeta uyumayan bir şehre dönüştürüyor. At sütü tedavi merkezleriyle bilinen Çunkurçak Vadisi de yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

AnadoluJet'in "Ankara Esenboğa-Bişkek" uçuşlarına dair ayrıntılı bilgiye "anadolujet.com" internet sitesinden ve "0 850 333 2 538" numaralı çağrı merkezinden ulaşılıyor.