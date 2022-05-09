Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 21-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Bahar Dönem Sonu Sınavı görev onayları açıldı. Sınavlarda gözetmen, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina sınav sorumlusu ve AÖF salon başkanı olarak görev alacak olan sınav görevlileri Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri: Anadolu Üniversitesi sınav görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi gözetmen ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ ÜCRETLERİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

200 Türk Lirası Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

280 Türk lirası Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

230 lira Gözetmen: 170 lira

AUGİS GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi tarafından AUGİS görevleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

21-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Bahar Dönem Sonu Sınavı görev onayları açılmıştır. Sınav görevlilerimizin görevlerini 12 Mayıs 2022 Perşembe saat 23:59'a kadar onaylaması gerekmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ ONAY EKRANI!

Anadolu Üni görevli işlemleri onay ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AUGİS EKRANI

Haberler.com - Gündem