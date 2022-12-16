Anadolu Üniversitesi AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçları açıklanma tarihi!

AÖF sonuçlarınım açıklanması için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan duyurulara çevrildi. Adaylar tarafından Anadolu Üniversitesi AÖF açıklandı mı? Sorusu başta olmak üzere birçok soru araştırılıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Aralık tarihine alınan sınavın sonuçlarını merak etmekte olan birçok aday, arama motorları üzerinde Anadolu Üniversitesi AÖF açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin en çok araştırılan sorulardan bir tanesi de ÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu oluyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim yılı AÖF Güz Dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net bir tarih olarak belirtilmedi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. AÖF sınav sonuçlarının 25 Aralık tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.