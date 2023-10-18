Haberler ›› Gündem ›› ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ: Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ: Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri ne zaman olduğu ve AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak ediliyor. 2023- 2024 AÖF sınavları ne zaman hangi ayda olduğu araştırılıyor. AÖF güz ve bahar dönemi sınavları online mi veya yüz yüze mi olacak merak ediliyor. Peki, Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!