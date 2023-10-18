ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ: Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri ne zaman olduğu ve AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak ediliyor. 2023- 2024 AÖF sınavları ne zaman hangi ayda olduğu araştırılıyor. AÖF güz ve bahar dönemi sınavları online mi veya yüz yüze mi olacak merak ediliyor. Peki, Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri!
AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman olacağı merak edilirken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları hangi ayda olduğu araştırılıyor. 2023-2024 AÖF sınav tarihleri gündeme geliyor. Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023
Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024
Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli değil.