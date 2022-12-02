Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. AÖF güz ve bahar dönemi sınavları olmak üzere iki dönemde yapılacak. Vize ve final sınavlarının sonunda bütünleme sınavları gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak?