Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak?
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. AÖF güz ve bahar dönemi sınavları olmak üzere iki dönemde yapılacak. Vize ve final sınavlarının sonunda bütünleme sınavları gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ne zaman merak ediyorlar. AÖF sınavları güz dönemi ara sınavı Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri akademik takvimle birlikte belli oldu.
Buna göre güz dönemi ara sınavları; 10-11 Aralık 2022
Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
AÖF bahar dönemi ara sınavları da 15- 16 Nisan 2023,
Bahar dönemi dönem sonu sınavı da 27- 28 Mayıs 2023tarihlerinde yapılacak.
Ayrıca yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 'te uygulanacak