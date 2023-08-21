Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim ücretleri! 2023 AÖF ücretleri kaç TL oldu?

Anadolu Üniversitesi, 2023 yılı için Açıköğretim Fakültesi ücretlerini duyurdu. AÖF öğrencileri, yeni dönemde ödeyecekleri ücretleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2023 AÖF ücretleri kaç TL oldu? Detaylar haberimizde.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim ücretleri araştırılmaya başlandı. Adaylar tarafından Anadolu Üniversitesi ücretleri ne kadar oldu sorusu araştırılmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ücretlerine yüzde kaç zam geldi merak konusu oldu. Peki, 2023 AÖF ücretleri kaç TL oldu? İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam geldi. Geçen yıl 620 ila 1.120 lira arasında değişen ücretler, bu yıl 1.180 ila 2 bin 80 lira arasına yükseldi.