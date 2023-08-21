Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2023 tarihi ne zaman?
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ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milyonlarca öğrenci hayal ettiği bölümlere yerleşmek için mücadele etmişti.. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2023 tarihi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. İşte detaylar…
ÖSYM geçtiğimiz gün milyonlarca öğrencinin beklediği duyuruyu yaptı ve YKS sonuçlarını açıkladı. 2. üniversitesini okumak isteyen vatandaşların gözleri ise Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2023 tarihi ne zaman? Sorusuna çevrildi. İşte AÖF kayıt tarihleri…
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2. ÜNİVERSİTE KAYIT 2023 TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
İşte o tarihler:
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi