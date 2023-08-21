Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2023 tarihi ne zaman?

ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milyonlarca öğrenci hayal ettiği bölümlere yerleşmek için mücadele etmişti.. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2023 tarihi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. İşte detaylar…