Anadolu parsı, nesli tehlike altında olan bir tür olup yeniden kameraya yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylar sonra tekrar fotoğraf karesine yakalanan bu tehlikedeki Anadolu parsının görüntüsünü paylaştı. Peki, Anadolu Parsı nerede görüldü, en son ne zaman görüldü? Anadolu Parsı hangi ilde görüntülendi? İşte detaylar…

ANADOLU PARSI NEREDE GÖRÜLDÜ, en son ne zaman görüldü? Anadolu Parsı hangi ilde görüntülendi?

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı görüntüde, Anadolu parsının ormanda yürüyüşü görülüyor. Peki, Anadolu Parsı nerede görüldü, en son ne zaman görüldü? Anadolu Parsı hangi ilde görüntülendi? İşte detaylar…

ANADOLU PARSI NEREDE GÖRÜLDÜ, EN SON NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana olarak bilinen ve Anadolu'da yaşayan leopar alt türüdür. Ancak, bu alt tür, kesin sınıflandırma ve tanımlamada bazı belirsizlikler nedeniyle taksonomik bir tartışma konusu olmuştur. Anadolu parsı, genellikle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde ve diğer Orta Doğu ülkelerinde, özellikle de Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde yaşayan, ormanlık ve dağlık alanlarda bulunan büyük bir kedi türüdür.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın X'te paylaştığı görüntülerde ormanda yürüdüğü görülen pars hakkında, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu Parsı'nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi.??



Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun.



Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu Parsı'nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aqQktXJvME — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 28, 2023

ANADOLU PARSI HANGİ İLDE GÖRÜNTÜLENDİ?

Anadolu parsının sayısının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle, IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tarafından "tehlikedeki" kategorisine dahil edilmiştir. Bu pars türü, koruma altına alınması ve popülasyonunun artırılması için çeşitli koruma projeleri ve çalışmalarıyla desteklenmektedir. Türkiye'deki milli parklar ve doğa koruma alanları, Anadolu parsının yaşam alanını korumak ve sürdürülebilir bir biçimde varlığını sürdürmesini sağlamak amacıyla önemli roller üzmektedir.

Anadolu Parsı'nın ise hangi ilde görüntülendiği türü tehlikede olduğu için paylaşılmadı.