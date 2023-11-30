Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde Otomobil Yangını

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı. Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Akyazı kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir haindeki otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otomobil alevlere teslim oldu. Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA